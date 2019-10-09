حسم الجدل حول تمثيل السودان خارجياً لـ “السيادي”

علمت مصادر أنه تم حسم الجدل الواسع الذي أثارته الزيارة المشتركة لرأس الدولة ورئيس الوزراء حول من يحق له تمثيل السودان في المحافل الدولية والإقليمية، رئيس المجلس السيادي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أم رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك، وأكدت أنه حُسم داخل مؤسسات الدولة لصالح رئيس المجلس السيادي، باعتباره رمز الدولة وسيادتها العليا.

وطبقاً لذلك وبحسب صحيفة الصيحة، تقرر أن يمثل السودان في الدورة القادمة لمنظومة دول عدم الانحياز المنعقدة بأذربيجان خلال 26- 28 أكتوبر الحالي، بوفد يقوده الفريق أول البرهان رئيس مجلس السيادة، ويضم الوفد وزيرة الخارجية أسماء محمد عبد الله، ووزير العدل نصر الدين عبد الباري.

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كما يقود البرهان نفسه وفد السودان المشارك في القمة الروسية الإفريقية التي ستعقد بموسكو خلال 22- 24 أكتوبر الحالي بمشاركة أغلب الرؤساء الأفارقة، وتبحث القمة التعاون الروسي الإفريقي وسبل دعمه وتطويره، وفي المناسبتين يقدم رأس الدولة، رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان خطاب السودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)