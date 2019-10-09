غبيش تخالف قرارات حمدوك وتصدر كشف تنقلات معلمين

التاريخ: 09-أكتوبر-2019 فى : أخبار 4 مشاهدة أصدر مدير التعليم بمحلية غبيش بغرب كردفان كشف تنقلات لعدد من مديري المدارس بالمحلية, مخالفاً بذلك قرار مجلس الوزراء القاضي بوقف التعيين والتنقل والانتداب في مفاصل الخدمة المدنية, في وقت اتهم تجمع المهنيين بالمحلية المسؤول الحكومي بالانتماء للنظام السابق. Advertisements وقال رئيس لجنة التعليم بتنسيقية قوى الحرية والتغيير عادل حسن، إن التنقلات جاءت بغرض تمكين منسوبي المؤتمر الوطني في قطاع التعليم. من جهته قال رئيس تنسيقية الحرية والتغيير، محمد صالح المرضي، بحسب آخر لحظة إلإن المحلية تعيش حالة من الاحتقان والغضب بسبب القرارات التي وصفها بالجائرة. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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