الإضراب يشل مدارس بالخرطوم

تواصلت حالة الإضراب عن الدراسة في “22” مدرسة جنوبي الخرطوم، لليوم الثالث توالياً، وذلك احتجاجاً على هجمات متفلتين استهدفت الاساتذة والطلاب.



وشملت عمليات التوقف جميع مدارس أحياء “الأزهري، السلمة، مايو” وكل مناطق جنوب الحزام، احتجاجاً على اعتداءات من متفلتين على بعض من مدارس مايو الاسبوع الماضي.

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وكان معلمو المدراس المتوقفة عن العمل، نظموا موكباً احتجاجياً، وسلموا مذكرة احتجاجية لمعتمد جبل أولياء واإدارة التعليم بالمحلية، مطالبين بحسم الفوضى وحفظ الامن

وقال المعلم الطيب الحليو إنه لن يتم رفع الاضراب إلا بتحقيق الأمن بمناطق جنوب الحزام، خصوصاً المدارس، لحفظ أرواح المعلمين والتلاميذ، في وقت اكد الحليو على ان المدارس التي توقفت عن العمل بلغت “22” مدرسة متضامنة مع زملائهم، لافتاً إلى أن إدارة المحلية لم ترد على مذكرتهم بعد.



وحثَّ وزارة التربية والتعليم للتدخل العاجل وحسم القضية، مؤكداً بحسب آخر لحظة، أن استمرار تعليق الدراسة ليس من مصلحة التلاميذ.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)