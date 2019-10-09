التيّار: اختطاف وقتل سودانيّتين بليبيا

الخرطوم: باج نيوز

كشفت صحيفة التيّار الصادرة اليوم”الأربعاء” عن أنّ عصابة قامت بخطف ثلاث سودانيات، ربات منازل، بمدينة بنغازي، وقتلت اثنتين منهن، بينما لا يزال مصير المختطفة الثالثة غامضًا.

وقالت الصحيفة بحسب مصادرها إنّ العصابة اختطفت ربة المنزل السودانية عائشة يونس إسماعيل، زينب الهدندوية، عواطف، ويقطن”حي السلماني الغربي” ببنغازي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ عائشة تعرّضت للخطف يوم الخميس الماضي الثالث من أكتوبر أمام جموع الناس، من قبل”3″ أشخاص ملثمين.

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وقالت إنّهم تمّ العثور على جثمان”عائسشة” وهي قتيلة وتم إلقاؤها داخل كيس قمامة أمام مبنى مصنع للأسمنت بحي”القوارشة” ببنغازي يوم الأحد الماضي.

وأوضحت أنّه تمّ في وقتٍ لاحق خطف السودانية زينب من مكان عملها بمدينة بنغازي، وعثر على جثمانها ملقي بذات مكان إلقاء جثمان القتيلة الأولى.

وأوضحت أنّ نتائج التشريح أثبتت إصابة”عائشة” بثلاث طلق نارية في الرأس والكبد والقلب.

وأشارت أنّ القتيلة الثانية، كانت مصابة بـ”ثلاث” طلقات نارية، في وقتٍ لم يتمّ فيه العثور حتى اللحظة على المختطفة الثالثة.

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