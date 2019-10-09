“علماء السودان”: ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدًا

الخرطوم : إيمان كمال الدين

اعتبر الأمين العام لهيئة علماء السودان د. إبراهيم الكاروري أن ضبط الخطاب الديني قضية صعبة جدًا وأنه عبر تاريخ السودان لم يوضع تقييد للإمام. وقال الكاروري في حوار مع (السوداني): من الأفضل ضبط الناس بالقيم وليس بالقانون لافتًا إلى أن الشريعة الإسلامية وضعت ضوابط للخطاب الديني وأن القوانين الحالية والقانون الجنائي كافٍ لضبط الخطاب.

وأشار الكاروري إلى عدم وجود سلطة لوزارة الأوقاف لإبعاد أي خطيب عن المنبر بدليل ربطها لذلك بسن قانون وتشريعات.

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