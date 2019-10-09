ماذا يفعل وفد حركة مناوي في الخرطوم؟

الخرطوم : ندى محمد احمد

اتخذت حركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي قراراً بإرسال وفد رفيع المستوى للخرطوم في الأيام القادمة. وقالت الحركة في بيان صادر عنها وتحصلت (الانتباهة أون لاين) على نسخة منه إن الوفد يمثل رغبة الحركة في الإلتحام مع قواعدها وجماهيرها بالداخل، فضلاً عن مد جسور التواصل مع كافة القوى السياسية السودانية وقوى الثورة والمجلس السيادي والحكومة الانتقالية، لدعم أهداف الثورة وقضايا السلام العادلة التي لابد أن تحظى بالاهتمام المطلوب.

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