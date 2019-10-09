“الدعم السريع” تدشن خطاً ساخناً لنجدة المواطنين

الخرطوم: السوداني

دشنت قوات “الدعم السريع” خدمة الخط الساخن، لتقديم المساعدات الإنسانية للمواطنين في حالات الطوارئ أو المشاكل المستعصية، من خلال غرفة طوارئ مزودة بأحدث الأجهزة، بما يمكّن من التواصل المباشر مع المواطنين واستقبال بلاغاتهم من أي مكان في السودان ومن داخل كل الشبكات.

وأوضح المشرف على الغرفة، العميد علم الهدى الفحل حمد، بحسب وكالة السودان للأنباء أمس الثلاثاء، أن الخط الساخن لـ”الدعم السريع” هو منظومة لتقديم المساعدة في حالات حدوث الطوارئ ويحمل الرقم “2566” ويمكن الاتصال به من كل أنحاء السودان ومن كل الشبكات وكل مواطن يمكنه توجيه مشاكله على هذا الخط مباشرة ويلقى الاستجابة الفورية.

وأضاف علم الهدى أن الغرفة أنشئت في العام 2017 لأغراض إدارة قوات “الدعم السريع” المنتشرة في بقاع السودان المختلفة، واستجابة لحاجات المواطنين تم تطوير الغرفة وإنشاء رقم في غرفة القيادة والسيطرة لتلقي البلاغات والشكاوى من المواطنين على الرقم “2566” مبيناً أنه يمكن الاتصال عليه من أي مكان ومن كل الشبكات.

ودعا كل المواطنين من كل الولايات للاستعانة بـ”الدعم السريع” في كل حالات الطوارئ، مؤكداً أن “الدعم السريع” عندما يحول أي بلاغ من أي مواطن للجهة ذات الاختصاص، تتأكد من قيام هذه الجهة بالإجراء المطلوب، وإن لم يحدث ذلك تقوم “الدعم السريع” بتنفيذ الإجراء المطلوب، موضحاً أن الخط الساخن يتلقى يومياً 50 طلباً للمساعدة تجد جميعها الاستجابة الفورية.

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