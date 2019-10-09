التحقيق مع عقيل ومدير الطب العدلي فى دفن شهداء فض الاعتصام

الخرطوم : محمد أزهري

كشفت مصادر لـ(السوداني)عن أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في عملية دفن (3) جثامين مجهولين من شهداء فض اعتصام القيادة العامة، أعلنت مدير مشرحة بشائر ومدير الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم للتحقيق معهما غداً (الخميس) كأول خطوة لعمل اللجنة.

وكان النائب العام عبد الله أحمد عبد الله، قد شكل لجنة للتحقيق في دفن جثامين لمجهولين تعود إلى فض اعتصام الخرطوم أمام مقر القيادة العامة.

وقال “عبد الله” في بيان إن التحقيق يتعلق بدفن 3 جثامين من مشرحه “بشائر” يوم الأربعاء الماضي.

وأمهل قرار النائب العام اللجنة مدة لا تتجاوز 15 يومًا لرفع تقريرها النهائي.

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