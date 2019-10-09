بالفيديو : هل الخرطوم تقبل بإعادة التفاوض مع جنوب السودان حول الديون المستحقة للأولى والاتفاق النفطي...

قال الأستاذ المشارك بجامعة السودان والمغتربين دكتور محمد الناير، إن الخرطوم ستقبل بإعادة التفاوض مع جنوب السودان حول الديون المستحقة للأولى، موضحا أن جوبا لا تستطيع الإيفاء بهذا المبلغ في الفترة المتبقية من 2019.

وأضاف أن هناك مستحقات أخرى تصل إلى 3 مليارات دولار متعلقة بتعويض الخرطوم بعد الانفصال، ولكن عدم انتظام تصدير جوبا عبر السودان للنفط، أثر في عدم اكتمال هذا المبلغ، لكون السودان تحصّل 15 دولارا عن كل برميل.

وأوضح في تصريحات لـ”الغد”، أن الأهم الآن هو إعادة تحسين إنتاج بترول جنوب السودان بالمعدلات التي كان عليها، ما يحسن اقتصادها، ويحسن عائدات السودان من تصدير نفط الجنوب من خلالها

Advertisements

وتابع: “جدولة مبالغ جنوب السودان للخرطوم ستكون من دون فوائد دين على جوبا”.

وأردف: “المهم الآن زيادة معدلات الإنتاج وإعادة تشغيل آبار الوحدة التي تعطلت تمامًا في الفترة الماضية”.

وأعلن جنوب السودان إعادة التفاوض مع الخرطوم بشأن اتفاق نفطي لأنه لن يكون قادرًا على الإيفاء بالموعد النهائي المحدد في ديسمبر لإنهاء سداد 3 مليارات دولار متفق عليها كتعويض عن انفصال الدولة الغنية بالنفط عام 2011.

ودفع جنوب السودان للخرطوم حتى الآن 2,4 مليار دولار، لكنها لن تتمكن من دفع الـ 600 مليون المتبقية بحلول أواخر العام بسبب معاناتها من ضائقة مالية بحسب وزير الطاقة.



قناة الغد