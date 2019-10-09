مجلس الوزراء يناقش اليوم خطة عمل الـ200 يوم

الخرطوم: السوداني

أكد وزير الثقافة والإعلام، فيصل محمد صالح، أمس الثلاثاء، أن اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء، سيناقش خطة عمل الـ200 يوم الأولى للحكومة الانتقالية، توطئة لإجازتها ورفعها للاجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازتها بصورة نهائية.

وأوضح فيصل أن الخطة أعدتها كل وزارة على حدة، ثم تم تجميعها في القطاعات الثلاثة لمجلس الوزراء، قطاع الحكم والإدارة، قطاع التنمية الاقتصادية، وقطاع التنمية الثقافية والاجتماعية، وقد أجازتها القطاعات الثلاثة على مستوى الوزراء في اجتماعات منفصلة يوم الأحد الماضي.

وقال إن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث السيد رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، أمام الجالية السودانية في السعودية وقولته ما لم يقل، وهو أن الحكومة ليس لديها برنامج، واصفاً ذلك بأنه “اجتزاء مضلل”. وأضاف أن حمدوك قال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر،لكن ذلك لا يعني أن الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ يوم أداء القسم على تجهيز برنامجها للـ200 يوم الأولى، وقد انتهت منه قبل يومين، لكن كان من المؤمل أن تسلمنا قوى الحرية والتغيير برنامجها المفصل للاستفادة منه في إعداد برنامج الـ200 يوم ومعالجة أي نواقص فيه.

وقال وزير الثقافة والإعلام إن برنامج المائتي يوم، يرتكز على إعلان الحرية والتغيير والأولويات العشر للـ200 يوم الأولى من عمر الحكومة الذي سبق إعلانه.

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