مصرع (3) أشخاص في انفجار سيارة إسعاف بحلفا الجديدة

حلفا : محمد أزهري

لقي سائق وسيدتان مصرعهم في حادثة انفجار سيارة إسعاف بمدينة حلفا الجديدة بولاية كسلا أمس (الثلاثاء).

وقال مصدر لـ(السوداني) إن الأسعاف أقل مريضاً من ولاية الخرطوم إلى مدينة كسلا، وعند وصوله ورده اتصال آخر من الشركة التي يتبع لها بأن ينقل مريضاً من مستشفى حلفا الجديدة إلى الخرطوم، وأوضح المصدر أن السائق “عادل فضل المولى” توجه إلى حلفا وعند وصوله القرية (9) التي تبعد نحو (8) كلم، من حلفا اصطدم بعربة دفار ومن ثم خرج عن الطريق الرئيسي حيث انفجرت عبوات الغاز التي يحملها، وأسفر الانفجار عن مصرع السائق في الحال واحتراق سيدتين كانتا تقفان بجانب الطريق، وهما “تهاني أحمد سليمان” وفاطمة فتحي محمد” ولفظتا أنفاسهما الأخيرة أثناء إسعافهما إلى المستشفى بواسطة شرطة المرور السريع، وأوضح المصدر أن الشرطة اتخذت تدابيرها القانونية حيال الحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني