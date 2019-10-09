وفد من الكونغرس الأمريكي يزور الخرطوم

الخرطوم: السوداني

وصل إلى الخرطوم وفد من الكونغرس الأمريكي بهدف الاطلاع على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية بالبلاد، بالإضافة إلى الإشراف على أنشطة المساعدات الإنسانية والتنموية الأمريكية في شرق إفريقيا.

وأعلنت السفارة الأمريكية بالخرطوم في تغريدة على صفحتها في “تويتر” أن وفد الكونغرس ينوب عن السيناتور كوري بوكر والسيناتور جوني إيساكسون.

يذكر أن بوكر من ولاية نيوجيرسي وهو مرشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الديمقراطي، بينما إيساكسون من ولاية جورجيا وهو عضو في الحزب الجمهوري.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع صحيفة السوداني