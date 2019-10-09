اسحق فضل الله يكتب أنعي لكم!!

اخر الليل – اسحق أحمد فضل الـله

-وحركات مسلحة ثمان تعمل منذ سنوات

– وحركات مسلحة ثلاث.. تتكون الآن

– والأغنية المشتركة هي.. الانفصال عما يسمى السودان

– والمهمة تمضي الآن بتنسيق دقيق بين الحركات بأسلوب (نضرب معاً.. في ساعة واحدة.. في عشرين جهة.. والدولة عندها تعجز)

– وانفصال عشر جهات

– و..؟!

– وتلودي تقودها الآن الحركات المسلحة تحت (لا عروبة ولا إسلام.. ولا حكومة)

– ومثلث تلودي كالوقي الليري يعمل

– وثلاثمائة (موتر) تندفع من الليري إلى هناك الأربعاء الأخيرة.. لما كان الحريق يطلق هناك

– ومدير المنطقة يتلقى خطاب (إقالة) يكتبه من يقودون المواطنين.. يطردونه.. ثم ينهبون عربته

– والحركات المسلحة كلها من يصنعها ومن يقودها / لتفكيك السودان/ هو مخابرات عشرين جهة

-والأسبوع الماضي نحدث هنا عن أن الإمارات تقود عملاً من ليبيا (من معسكرات حفتر)

– وأن مصر تقود عملاً من الشرق

– وأن إيران صاحبها (ف) اليمني الجنسية الذي تقيم زوجته في الجريف كان هو من يطلق شرارة بورتسودان قبل شهر

– وهو من يعد لحريق قادم في بورتسودان

– وأن شريط أبوجبيهة من يتبادل حكمه هو حكومة الجنوب يوماً.. ومعارضة حكومة الجنوب يوماً

– والحلو يصب ثلاثة آلاف جنيه مرتباً شهرياً لكل جندي من الجيش الذي يعده الآن.. وأموال كثيفة يتلقاها

– والمخابرات الأجنبية التي تقود الحركات المسلحة للهدم القادم والحركات المسلحة كلهم يوقن أن السودان الآن (هامل)

-.. و

(2)

– الأنس يقص الحكايات

– ومنها حكاية قوز دنقو

– ومنها حكاية سوق السمك

– وقبل خمس سنوات كانت القوات المسلحة (ترهق) الحركات المسلحة

– ثم تكسر ظهر الحركات هذه في قوز دنقو

– والمخابرات التي تسعى لهدم السودان تنطلق للعمل

– والحكاية نقصها.. لكن حكاية صغيرة عن الصراع هي حكاية ترسم جانباً من الصراع

– أيامها كانت القيادة هناك تجد أن الخطط التي تصنعها.. تكشف.. ثم تكشف

-وكان هناك تفسير وحيد للأمر

– تفسير يقول إن جاسوساً.. يحمل أدوات إلكترونية متقدمة.. يربض في المنطقة.. وقريباً من القيادة

– والقيادة لم يكن يجاورها شيء غير السوق وبيوت صغيرة

– والسوق والبيوت لم تترك مخابرات الجيش فيها زاوية إلا نبشتها

– دون فائدة

– وملازم صغير يعشق السمك.. ويتردد على سوق السمك

– وسوق السمك/ السمك الذي يصطاده الصيادون من البرك/ يستقبل صيادين من كل جهة

– والملازم يعجبه يوماً كوم من الأسماك الرائعة.. ويشتري.. ويشتري

– والملازم ينظر إلى الأسماك.. ويتجمد

– الملازم يلاحظ أن الأسماك هذه التي يأتي بها بائع معين.. هي أسماك جرى صيدها (بالحربة)

– والملازم يتذكر أن هذا الأسلوب لا يستخدمه إلا أهل منطقة معينة

– وأن المنطقة المعينة هذه تخضع لسلطة التمرد

– وأن البائع هذا إذن هو شخص يأتي من هناك

– وبائع السمك عند اعتقاله يجدون أن أكوام السمك عنده تغطي أجهزة متقدمة جداً

(4)

– القوات المسلحة وأجهزة الأمن كانت جسماً واحداً

– والجمهور كان جسماً واحداً

– والسودان كان جسماً واحداً

– وأول علامات الموت هو (التحلل)

– والمؤامرات القادمة تستخدم التحلل هذا

الانتباهه