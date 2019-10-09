حامد ممتاز: أنا موجود بالبلاد ولم أهرب

الخرطوم: السوداني

قال الأمين السياسي السابق لحزب المؤتمر الوطني حامد ممتاز إنه موجود بالبلاد ولم يهرب أو يغادرها إلى الخارج، وقال في حديث لـ(السوداني): ” أنا موجود بالبلاد ولم أغادر ومن يريدني فليحضر لي في منزلي”.

وكانت “السوداني” أوردت أمس في جزئية من تقرير نشرته أمس نقلاً عن موقع إلكتروني أن حامد ممتاز غادر البلاد إلى إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

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