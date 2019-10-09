ابرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة في الخرطوم صباح اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019م

تابع اهم ما جاء من أخبار في الصحف السودانية السياسية والرياضية والاجتماعية والشاملة من مصادرها المختلفة اليوم

موقع اخبار السودان ينشر ابرز واهم عناوين الصحف السودانية السياسية الصباحية التى صدرت في الخرطوم صباح اليوم الاربعاء 9 اكتوبر 2019م وجاءت عناوين الجرائد كالاتي |

التيار

اختطاف وقتل سودانيين بليبيا

تمديد حالة الطوارى بالبلاد

الشعبية بقيادة الحلو تشكل وفدها لمفاوضات السلام بجوبا

في قضية مقتل المعلم المتهمون يواصلون انكارهم الاخبار

ايقاف مزادا علنيا لبيع اراضي لنافذين بكسلا

قوى التغيير : لاعلاقة لنا بمطاهرات 21 اكتوبر

جوبا تبحث اعادة اتفاقها النفطي مع الخرطوم

حوار مع الامين السياسي للحزب الجمهوري حيدر الصافي : اي وزير لايتخذ قرارات بالهيكلة سيخل بميثاق قوى التغيير صوت الامة

التغيير مؤامرات داخلية وخارجية لاجهاض الثورة

وزير المالية : السعودية والامارات دعمتا السودان بمليار ونصف دولار

الحرية والتغيير تتعهد بتنظيف الحكومة من الاسلاميين الجريدة

الناطق باسم قحت : لن نسقط الحكومة اذا اخطأت ولكن سنتبدلها

نفوق مئات الحيوانات وظهور بعض الامراض بسبب مخلفات المصانع بالباقر

الحرية والتغيير : الدعوة لتظاهرات اكتوبر محاولة لاجهاض الثورة

كباشي : تغييرات في هيكل القيادة العيا للقوات المسلحة السوداني

كباشي / تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة

الطب العدلي لايستبعد نبش جثث 3شهداء لجنة التحقيق تستدعى عقيل وزين العابدين

ايداع عبدالرحمن الخضر في سجن كوبر

حامد ممتاز : انا موجود بالبلاد ولم اهرب

الحرية والتغيير توافق على تمديد الطوارئ

مصرع 3 اشخاص في انفجار سيارة اسعاف بحلفا الجديدة

الاضراب يشل مدارس جنوبي الخرطوم

الصيحة

الحرية والتغيير توافق على تمديد الطوارئ

صحيفة أمريكية: واشنطن تشترط أدلة للشفافية المالية وحل النزاعات لرفع السودان عن قائمة الإرهاب

مدير عام وزارة الصحة بولاية شمال كردفان الدكتورة آمال خليل لـ(الصيحة)

“الحرية والتغيير” تُوافق على تمديد الطوارئ وتُعلن عن بلاغات جديدة ضد البشير

(9) حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد بالجزيرة

حسم الجدل حول تمثيل السودان خارجياً لـ “السيادي”

“الطب العدلي” تلمح إلى إمكانية نبش (3) من جثامين شهداء الاعتصام

“الدعم السريع” تضبط مُتّهمين يحتالون في التجنيد بجنوب دارفور الانتباهه

توقيف 38 تاجر عملة وحجز اموالهم

تعيين الولاة وبلاغات ضد المعزول الاسبوع المقبل

احباط تهريب ذهب عبر المستقيم بمطار الخرطوم (سيدتان تهربان الذهب عبر المستقيم ) في المطار

المالية : تسلمنا 1,5 مليار دولار

الانتباهه تكشف اتجاها حكوميا لطلب تسمية وسيط افريقي للتفاوض أخبار اليوم توضيحات للناطق الرسمي حول تصريحات حمدوك المثيرة للجدل بالسعودية

الحرية والتغيير تتبرأ من الدعوة لموكب (٢١) أكتوبر وتعلن عدم تقديم برنامج لحمدوك

تفاصيل مباحثات البرهان وحمدوك ومحمد بن زايد بالامارات

المتهمون يواصلون الإنكار في قضية مقتل الأستاذ أحمد الخير

هيئة الطب العدلي : ادارة مشرحة بشائر تتحمل كامل مسؤولية دفن جثامين شهداء فض الاعتصام الثلاثة

ياسر عرمان يكتب : قضايا الثورة والثورة المضادة الوطن اتجاه لنبش “3” جثامين من ضحايا فض الإعتصام

“الحرية و التغيير” تعتزم تدوين بلاغات ضد المخلوع وقادة نظامه

لجان المقاومة تحبط قيام مزاد لبيع أراضي في كسلا آخر لحظة فتح مكاتب للتبليغ عن الفاسدين

التغيير تؤيد الطوارئ وتسمي الولاة الأسبوع المقبل

احتجاجات للقابلات بالفاشر وإضراب لمدارس بالخرطوم

مجلس الوزراء يناقش خطة الـ(200) يوم للحكومة

الطب العدلي تُلمح إلى نبش جثامين شهداء

غبيش تخالف قرارات حمدوك وتصدر كشف تنقلات معلمين

الحرية : مؤامرات داخلية وخارجية لإجهاض الثورة‎

تنسيق (سوداني مصري) لمكافحة الإرهاب صباحكم سعيد

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