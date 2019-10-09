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تدوين بلاغ في مواجهة علي عثمان بالثراء الحرام

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مصدر الخبر / صحيفة الصيحة 0 تبليغ

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الخرطوم: أم سلمة العشا

دونت نيابة الثراء الحرام والمال المشبوه، بلاغاً في مواجهة النائب الأول الأسبق لرئيس الجمهورية علي عثمان محمد طه، يتعلق بالثراء الحرام تحت المادة (7).

وأبلغت مصادر (الصيحة)، بأن نيابة الثراء الحرام، ستبدأ إجراءات التحري والتحقيق مع طه على خلفية البلاغ المذكور، وقالت إن النيابة خاطبت عدة جهات ممثلة في سوق الخرطوم للأوراق المالية، مسجل عام الشركات، أسماء الأعمال، شركات التعدين والبنوك الخاصة لمعرفة كافة الأرصدة، بجانب الأراضي السكنية والصناعية والزراعية، وكافة المنقولات التي تظهر في النيابة.

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