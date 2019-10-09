“الدعم السريع” تضبط مُتّهمين يحتالون في التجنيد بجنوب دارفور

نيالا: حسن حامد

ألقت قوات الدعم السريع – قطاع جنوب دارفور، القبض على مُتّهمين ينتحلون صفتها بإحدى المحليات الجنوبية الغربية للولاية، يُسجِّلون المُواطنين لتجنيدهم في “الدعم السريع” مقابل دفع مبالغ مالية.

وقال نائب رئيس شُعبة الاستخبارات النقيب أنور ريفة للصحفيين أمس، إنّ قواتهم ضبطت اثنين من المتّهمين بإحدى المحليات الجنوبية الغربية وبحوزتهما كشوفات تضم (1285) اسماً تم تسجيلهم لتجنيدهم في “الدعم السريع” مُقابل دفع (٢٤٠٠) جنيه للتسجيل لرتب الضباط و(5) آلاف جنيه بعد إكمال الإجراءات مع إحضار الشهادة الثانوية والرقم الوطني، عَلاوةً على (٦٥٠) جنيهاً لتسجيل المُجنّدين و(١٥٠٠) جنيه بعد إكمالهم لإجراءات التجنيد، وأضاف بأن الـ(١٢٨٥) مُواطناً دفعوا مبالغهم كاملةً، وضُبطت أوراق رسمية لإحدى المؤسسات الحكومية تُستخدم للتحايل بتبعيتهم للحكومة، وبعد تكرار الشكاوى وتكامل المعلومات لدى استخبارات “الدعم السريع” تم القبض عليهم قبل سفرهم لإحدى المحليات لتسجيل آخرين، وقال ريفة إنّ هذه القضية خطيرة وهي تشين لسُمعة “الدعم السريع” والاحتيال باسمها ضمن حملة شرسة تقودها خلايا إجرامية، ونوه المواطنين بأخذ الحيطة والحذر، وأوضح ريفة أنّ “الدعم السريع” لا علاقة لها بأيِّ عمل يتم خارج مكاتبها، وأنّ التّعامُل يتم عبر القنوات الرسمية، وأكّد عدم وجود تجنيد في معسكراتهم بالخرطوم والولايات، وأنه يتم الإعلان عنه عبر الطرق الرسمية وبدون مُقابل مادي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة الصيحة