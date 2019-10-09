خطة إسعافية ..اليوم مجلس الوزراء يجيز خطة الحكومة لـ(200) يوم الأولى

كشف وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح أن مجلس الوزراء بالسودان سيناقش اليوم الأربعاء خطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة الإنتقالية توطئة لإجازتها ورفعه للإجتماع المشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازته بصورة نهائية.

وأضاف خلال تصريح صحفي أن الخطة أعدتها كل وزارة على حده ثم جمعت في القطاعات الثلاث لمجلس الوزراء، قطاع الحكم والإدارة، قطاع التنمية الإقتصادية، وقطاع التنمية الثقافية والإجتماعية، وقد أجازتها القطاعات الثلاث على مستوى الوزراء في اجتماعات منفصلة يوم الأحد الماضي.

وقال إن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية وقولته ما لم يقل، وهو أن الحكومة ليس لديها برنامج، واصفاً ذلك بأنه اجتزاء مضلل. وكان حمدوك قال للجالية السودانية في الممكلة العربية السعودية إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمه برنامج السياسات البديلة. وشكل حمدوك حكومته في سبتمبر الماضي، كنتيجة لتوقيع الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية والتغيير. وأضاف أن حمدوك قال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعني أن الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ يوم أداء القسم على تجهيز برنامجها للمائتي يوم الأولى، وقد انتهت منه قبل يومين، لكن كان من المؤمل أن تسلمنا قوى الحرية والتغيير برنامجها المفصل للإستفادة منه في إعداد برنامج المائتي يوم ومعالجة أي نواقص فيه.

وقال وزير الثقافة والإعلام أن برنامج المائتي يوم يرتكز على إعلان الحرية والتغيير والأولويات العشرة للمائتي يوم الأولى من عمر الحكومة والتي سبق إعلانها.