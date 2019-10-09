(9) حالات اشتباه بالإسهال المائي الحاد بالجزيرة

ود مدني: الصيحة

أعلن مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومُكافحة الأوبئة بولاية الجزيرة الرشيد محمد سيد أحمد، التبليغ عن (9) حالات اشتباه إصابة بالإسهال المائي الحاد بالولاية، (5) منها أثبت المعمل القومي للصحة العامة (إستاك) أنّها سالبة، وأنّها إسهالات عادية وليست كوليرا.

وأوضح الرشيد خلال ترؤسه اجتماع اللجنة الفنية للطوارئ الصحية برئاسة الوزارة أمس، أنّ إدارته وضعت جُملة تدخُّلات احترازية لمنع ظُهُور أيّة حالات وبائية عبر أنشطة وقائية للتقصي النشط بعددٍ من المناطق، إضَافَةً للقيام بحملات إصحاح البيئة وتعزيز الصحة، بجانب توزيع أسِرّة الإسهال المائي لغُرف العزل وتسليم المُعينات من صابون مُطهِّر وتوزيع (500) حبة كلور بمنطقة ود الحداد بجنوب الجزيرة و(400) حبة كلور في كمبو شاكر بمحلية المناقل. وتم تنفيذ حملات للقضاء على ملاريا المُدن لتقليل كثافة البعوض والذباب برئاسات المحليات.

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