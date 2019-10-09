ولي عهد الإمارات يلتقي البرهان وحمدوك ويبحث معهما العلاقات  بين البلدين

استقبل ولي عهد دولة الإمارات العربية، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الثلاثاء(8 أكتوبر 2019 )، رئيس مجلس السيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس مجلس الوزراء د.عبدالله حمدوك.

وقال بن زايد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر، إنه بحث خلال اللقاء الذي جمعه مع البرهان وحمدوك العلاقات الأخوية والتعاون بين البلدين، وعدداً من القضايا والمستجدات العربية والإقليمية.

وكان الفريق أول البرهان ورئيس الوزراء د.عبدالله حمدوك، قد وصلا إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات تستغرق يومين.