هيئة دفاع البشير تتجه للجوء إلى (العليا) و(الدستورية)

الخرطوم: أم سلمة العشا

كشفت مصادر بهيئة الدفاع عن الرئيس السابق عمر البشير، عن خطوات ستدفع بها في المرحلة المقبلة، بشأن قضية البشير، منها اللجوء إلى المحكمة العليا ومن ثم الدستورية، حال استمرت الإجراءات أمام محكمة الموضوع بالطريقة التي تسير بها.

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وأوضحت مصادر (الصيحة)، أن هيئة الدفاع ترى أن موكلها قد لا ينال محاكمة عادلة إذا استمرت الإجراءات أمام المحكمة بالكيفية الحالية، وأكدت أن الدفاع سيستنفد كل المراحل المتاحة لهم قانوناً، حتى يكون على بينة من التهم الموجهة للبشير والتي وصفتها بأنها باهتة وغامضة، وأوضحت أن هيئة الدفاع لديها استدراكات وطعون وملاحظات جمة على أداء المحكمة التي تنظر ملف البشير وهي محل فحص أمام محكمة الاستئناف.

وطبقاً للمصادر، أن أهم ملاحظات الدفاع على المحكمة تمثلت في غموض التهمة، وعدم استجابة المحكمة لطلبات الدفاع المتعلقة بتوضيح التهم، بجانب عقيدة المحكمة.

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