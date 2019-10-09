رئيس هيئة الأركان المشتركة يدشين خط المحاليل الوريدية بمصنع الزهراء

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دشن رئيس هيئة الأركان المشتركة الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين الثلاثاء ببحري خط تشغيل المحاليل الوريدية بمصنع الزهراء للمحاليل الوريدية ومستحضرات التجميل.
وقال في تصريح لـ(سونا) إن التدشين يعتبر بداية للإنتاج ونزوله المستهلك، مشيرا إلى إنتاج اليوم سعة 50 ألف أنبوبة درب كأول إنتاج لهذا المصنع، لافتا إلى أن هذا المصنع مر بتجارب كبيرة وكثيرة وأن هذا العمل بداية لنيل شهادات الجودة للمنتج من كل الجهات المختصة بالسودان .
وأبان أن هذا الجهد مقدر وأن هذا الإنتاج يغطي حاليا 30 في المائة من حاجة كل السودان من المحاليل الوريدية وأنهم يعملون لتغطية كل احتياجات البلاد من هذه المحاليل.
الخرطوم 8-10-2019 (سونا)
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