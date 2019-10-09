عاجل.. رسميا الهلال في المستوى الثالث في مجموعات الأبطال

القاهرة _ (اليوم التالي)

حدد الاتحاد الأفريقي التصنيف الرسمي للأندية المشاركة في دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا وستجرى القرعة عند السادسة والنصف مساء غد الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتم تصنيف الهلال ممثل السودان في المستوى الثالث ألي جانب فيتا كلوب الكنغولي..

وتم تصنيف أندية الأهلي القاهري. الوداد المغربي. الترجي التونسي ومازيمبي الكنغولي في التصنيف الأول..

وعلى نحو ما اوردت (اليوم التالي) فإن الكاف لم يحدد المتأهل من الزمالك وجينيراسيون السنغالي. ووضع الفريقين معا في لائحة التصنيف.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة اليوم التالي