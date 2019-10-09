"الدعم السريع" تتعهد بتشييد مدرسة ثانوية بشرق الجبل

تفقد قائد قوات “الدعم السريع” قطاع جنوب دارفور، العقيد محمد إسماعيل، يوم الثلاثاء، مدرسة ليبا الأساسية وخلوة تحفيظ القرآن الكريم بوحدة ليبا الإدارية التابعة لمحلية شرق الجبل بولاية جنوب دارفور.

وتعهد العقيد محمد إسماعيل بحسب وكالة السودان للأنباء، بترميم وتسوير مدرسة ليبا الأساسية وصيانة خلوة تحفيظ القرآن الكريم وتشييد مدرسة ثانوية من أجل تحسين بيئة التعليم بالمنطقة، بالإضافة إلى بناء مركز الشباب.

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وتبرع لفريق كرة القدم بمعدات رياضية متكاملة “زي رياضي كامل – مرايل للتمارين – كرات – شباك- وقوائم للميدان” إضافة إلى رعاية الفريق رعاية شاملة.

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