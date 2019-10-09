بـ210 مليون يورو.. "تشيلسي" يقدم عرضا مغريا لـ"نيمار"

يسعى نادي تشيلسي الإنجليزي، إلى ضم نجم باريس سان جرمان، نيمار دا سيلفا، في صفقة تتخطى الـ200 مليون يورو، لينافس بذلك فريق برشلونة الأسباني الذي يرغب في استعادة "نيمار"، وفقا لما كشفته تقارير صحفية.

ووفق ما نقلت "فوكس سبورتس آسيا" عن مجلة "دون بالون"، فإن النادي اللندني مستعد لدفع مبلغ يصل إلى 210 ملايين يورو، لقاء الظفر بخدمات نيمار.

وبحسب المجلة الإسبانية، فإن نيمار سيكون بديلا للبلجيكي إيدن هازارد، الذي انتقل إلى نادي ريال مدريد الإسباني هذا الصيف.

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ويأتي هذا الخبر ليمثل ضربة لجهود النادي الكتالوني الرامية لاستعادة نيمار الصيف المقبل، حيث كانت آخر الشائعات تشير إلى عزم برشلونة التخلي عن أنطوان غريزمان في صفقة تبادل يستعد بموجبها مهاجم السيليساو .

ويتواجه نيمار مع برشلونة في المحكمة منذ أشهر، حيث يدور الحديث حول مطالبة اللاعب البرازيلي إدارة الفريق الكتالوني بدفع مستحقاته المتبقية، وقيمتها الإجمالية 43 مليون يورو.

وفي المقابل، يقاضي برشلونة اللاعب، البالغ من العمر 27 عاما، مقابل 75 مليون يورو، لعدم احترامه بنود عقده.