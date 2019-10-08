راموس يثير الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

أثار سيرجيو راموس نجم وقائد ريال مدريد الجدل على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حيث صورة لظهره بعد إزالته لجميع الوشوم الموجودة عليه.

وعلق النجم الإسباني الصورة قائلاً : "شباك نظيفة" و"إعلان"، حيث أنه من الواضح أنها حملة إعلانية فقط.

وخلال فترة الاستراحة الدولية، تداول رواد موقع التواصل الإجتماعي تويتر صورة ظهر سيرجيو راموس بدون أية وشوم والمثيرة للاهتمام.

وعلى الرغم من عدم وضوح ماهية العلامة التجارية التي سيتم الإعلان عنها إلا أن راموس لم يتخلص من وشومه مطلقًا، حيث يفتخر النجم الإسباني بكل وشم يحكي جزءا من حياته المهنية والشخصية.

Advertisements

وأشادت تقارير صحفية إسبانية الشهر الماضي بالإسباني سيرخيو راموس قائد ومدافع ريال مدريد ومنتخب إسبانيا وأكدت أنه فخر منتخب بلاده وأنه أفضل لاعب كرة قدم إسباني في التاريخ استناداً للأرقام التي يمتلكها.

وأفادت صحيفة ماركا الإسبانية بأن راموس كان لاعباً ثابتًا بلا منازع مع جميع المدربين منذ عام 2005 وهو العام الذي ظهر فيه لأول مرة. وفي حال كل ما سبق لم يكن كافيًا، فلا يوجد شك بحب راموس لإسبانيا.

واستعرضت الصحيفة الإسبانية أرقام راموس مع الماتادور الإسباني، حيث خاض 167 مباراة دولية، فاز في 125 وتعادل في 23 مباراة وخسر 19 مباراة وسجل 21 هدفاً، وتوج بكأس العالم وبطولتين كأس أوروبا بالإضافة إلى بطولة أوروبا تحت 19 سنة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن راموس خاض 167 مباراة دولية أكثر من زوبازاريتا الذي لعب 41 مباراة وإنيستا الذي لعب 36.