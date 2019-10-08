بسبب الديون.. قطاع النفط في السودان مهدد بالتجميد

تواجه السودان مأزقا حقيقيا، متمثلا في تراكم الديون العامة عليها، ما يجعل قطاع النفط مهددا بالتجميد.

وبحسب ما نشرت وسائل إعلام، فإن العديد من الشركات الأجنبية علقت كافة أعمالها في السودان، وتوجهت إلى المحاكم الدولية للمطالبة بحقوقها.

والشركات الثلاث، هي: الشركة الصينية الوطنية للبترول “سي أن بي سي”، وشركة النفط الهندية “أو أن جي سي”، وبتروناس الماليزية. وهي تسيطر على شبه إجمالي قطاع النفط في السودان.

ووفقا لأرقام رسمية، فإن إجمالي الدين العام الخارجي للسودان يبلغ نحو 58 مليار دولار، مبلغ كبير منه جاء بسبب الفوائد، وغرامات التأخير.