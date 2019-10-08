بالفيديو: أميرة الجنوبية تقطع مسافة 14 ساعة من ولاية كلورادو لولاية أيوا بأمريكا لرؤية الأصم

أوضحت الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي أميرة علي المشهورة بأميرة الجنوبية -أوضحت بأنها قطعت مسافة 14 ساعة قادمة من ولاية كلورادو الأمريكية إلى ولاية أيوا من أجل أن تشكر السودانيين المقيمين بها حيث أتاحوا لها رؤية ومقابلة القيادي بقوى الحرية والتغيير الدكتور محمد ناجي الأصم الذي يزور الولايات المتحدة الأمريكية (أنا جاي من مدينة كولارادو 14 ساعة أنا جيت لجمهور بتاعت أيوا أنا جيت عشان أشكركم).

وشكرت أميرة في كلمتها أمام الاحتفالية التي نظمتها الجالية السودانية على شرف زيارة الأصم – شكرت منظمي الحفل مشيرة إلى أن لولا جمهور ولاية أيوا الذي احتفى بالأصم لما تمكنت من مقابلته ورؤيته حيث قالت:(انا بشكركم قبال الاصم لانو الجمهور اتو ياهو الاصم لو ما أنتو الاصم ما حيكون الاصم ولو ما اتو انا ما كان شفت الأصم).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)