“قوى الحرية” تتهم جهات بقيادة مؤامرات لإجهاض الثورة والحكومة

كشف الناطق الرسمي باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح، يوم الثلاثاء، عن أن هناك مؤامرات داخلية وخارجية لإجهاض الثورة والحكومة الانتقالية لخلق حالة من عدم الاستقرار، وقطع بأنهم سيتصدون لها بالحزم ولن يفرطوا في الثورة بعد التضحيات الجسام.

وقال وجدي في مؤتمر صحفي عقده باتحاد المصارف، لابد من خطوات عاجلة من الحكومة لمواجهة هذه المؤامرات.

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وبحسب الشروق أشار إلى خطوات عملية لسد الفراغ الإداري بعد حل اللجان الشعبية، مضيفاً “نتوقع صدور قرار بتعيين لجان الإدارة والخدمات بالأحياء حتى تعمل على سد الفراغ الإداري”.

وأوضح أن هناك عملاً يجري حتى لا يوجد أي رمز من رموز النظام السابق في الأجهزة التنفيذية، كاشفاً عن أنه سيتم تعيين ولاة الولايات المدنيين المكلفين لإدارة شأن الولايات خلال الأسابيع المقبلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)