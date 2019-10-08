مجلس الوزراء يُناقش خُطة عمل الـ(200) يوم الأولى للحكومة الانتقالية

أعلن وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، أنّ اجتماع مجلس الوزراء (الأربعاء) سيُناقش خُطة عمل الـ(200) يوم الأولى للحكومة الانتقالية، تَوطئةً لإجازته ورفعه للاجتماع المُشترك بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء لإجازته بصُورةٍ نهائيةٍ.

وبحسب الصيحة قال فيصل في تصريحٍ يوم (الثلاثاء)، إنّ الخُطة أعدّتها كل وزارة على حدة ثُمّ تمّ تجميعها في القطاعات الثلاثة لمجلس الوزراء “الحكم والإدارة، التنمية الاقتصادية، والتنمية الثقافية والاجتماعية”، وأجازتها القطاعات الثلاثة على مُستوى الوزراء في اجتماعات مُنفصلة الأحد الماضي، وأوضح أنّ أجهزة الإعلام اجتزأت حديث رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك أمام الجالية السودانية في السعودية وقوّلته ما لم يَقُل، وتابع بأنّ حمدوك قال إنّ “الحرية والتغيير” لم تُسلِّمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر، لكن ذلك لا يعني أنّ الحكومة بلا برنامج، فهي تعمل منذ يوم أداء القَسَم على تجهيز برنامجها للـ(200) يوم الأولى، وانتهت منه قبل يومين، لكن كان من المُؤمّل أن تُسلِّمنا قِوى الحرية والتغيير برنامجها المُفصّل للاستفادة منه في إعداد برنامج الـ(200) يوم ومُعالجة أيِّ نواقص فيه، وقال فيصل إنّ برنامج الـ(200) يوم يرتكز على “إعلان الحُرية والتّغيير” والأولويات العشر للـ(200) يوم الأولى من عُمر الحكومة والتي سبق إعلانها.

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الخرطوم (أخبار الخليج 365)