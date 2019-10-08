الأهلي عطبرة يطالب بتحكيم عادل ونجومه يتوعدون الهلال

طالب محمد عبد الدائم رئيس القطاع الرياضي بالأهلي عطبرة بتحكيم عادل في مباراته غداً أمام الهلال لحساب الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الممتاز، مبيناً أن الإكسبريس يتعرض لظلم كبير من التحكيم حتى في المباريات التي تقام على ملعبه مشيراً إلى أن جماهيرهم مسالمة وليست مثل جماهير أندية أخرى لا يتجرأ الحكام على هضم حقوقها. ولفت عبد الدائم إلى أن الأهلي عانى بشدة في الفترة الماضية غير أنه عاد وأكد قدرتهم على استعادة توازنهم في مبارتهم غداً الأربعاء أمام الأزرق.

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وبحسب اليوم التالي توعد نجوم الأهلي عطبرة بإلحاق خسارة ثالثة بالهلال مؤكدين أنهم لا يقلون عن الهلال كادوقلي أو الأمل عطبرة بحسب ما قال مناضل عوض وآدم مهدي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)