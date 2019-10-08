توجيهات سيادية بالتوسع في محصولات العروة الشتوية

دعا والي ولاية الجزيرة المكلف، اللواء أحمد حنان صبير، يوم الثلاثاء، المزارعين للالتزام بإنفاذ توجيهات المجلس السيادي الانتقالي، بالتوسع في مساحات محصولات العروة الشتوية، وأكد ثقته في أن مزارعي الجزيرة صمام أمان السودان والمخرج الآمن من الأزمه الاقتصادية.

وتفقد حنان يوم الثلاثاء قسم الجنوبي بمشروع الجزيرة ووقف على محاصيل العروة الصيفية والاستعدادات الجارية للموسم الشتوي.

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وبحسب الشروق أعلن محافظ مشروع الجزيرة، م. عثمان سمساعة، انطلاقة زراعة القمح في مساحة 400 ألف فدان مطلع نوفمبر المقبل، وأن الخطة التأشيرية للعروة الشتوية تستهدف زراعة 500 ألف فدان، 100 ألف فدان منها بمحاصيل أخرى، مناشداً جميع المزارعين بالاستعداد المبكر والتأسيس الجيد لكافة المحاصيل.

فيما أعلن المزارع محمد الأمين آدم استعداد كافة المزارعين لمساندة وإنفاذ سياسات الدولة، مناشداً بتوفير التمويل عبر منافذ البنك الزراعي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)