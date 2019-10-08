الهلال يترقب قرعة الأبطال

التاريخ: 08-أكتوبر-2019 فى : رياضة 23 مشاهدة يترقب الهلال قرعة دور الستة عشر لدوري أبطال أفريقيا التي ستقام في العاصمة المصرية القاهرة وكان ممثل السودان قد تأهل عبر بوابة إنيمبا النيجيري.. Advertisements وبحسب اليوم التالي تأهلت أندية النخبة الأفريقية للمرحلة الحالية وهو ما يؤكد أن نسخة 2019 ستكون الأقوى على الإطلاق عطفاً على قوة وتميز الأندية وهي الأهلي والزمالك (مصر)، الترجي الرياضي والنجم الساحلي (تونس)، الوداد البيضاوي والرجاء الرياضي (المغرب) شبيبة القبائل واتحاد العاصمة (الجزائر)، الهلال (السودان)، ماميلودي صن داونز (جنوب أفريقيا)، بترو أتلتيكو وأول أغسطس (أنغولا)، زيسكو يونايتد (زامبيا)، بلاتينيوم (زمبابوي)، فيتا كلوب (جمهورية الكونغو) ومازيمبي (جمهورية الكونغو). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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