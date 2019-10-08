السفارة الإثيوبية بالخرطوم تستأنف منح التأشيرة للسودانيين

الخرطوم : باج نيوز

أعلنت السفارة الإثيوبية بالخرطوم استئناف اجراءات تأشيرات السودانيين لدخول أراضيها إعتباراً من غداً “الأربعاء” وأوضحت أن توقف منح التأشيرة يرجع إلى أسباب فنية فقط.

وأكدت السفارة في منشور تحصل “باج نيوز” على نسخة منه، استمرار عملها رسمياً بالخرطوم لمنح التاشيرة وفقاً لما كان بالسابق.

وكشفت معلومات أن توقف منح التأشيرات يرجع لأسباب فنية بإنتهاء “الإستيكر” الخاص بالتأشيرة، وأكدت مصادر أن المعالجة تمت بمنح التأشيرة مباشرة بمطار أديس أبابا.

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وقالت المصادر إن الخطوة ربطتها بعض الجهات بإجراء السفارة السودانية بأديس أبابا بوضع ضوابط مُحددة لمنح التأشيرة للإثيوبيات القادمات الى السودان، وأكدت أن الإجراء تم بالتنسيق بين سلطات البلدين.

وأكدت المصادر أن علاقات البلدين في أفضل حالاتها وأشارت إلى السفارتين في الخرطوم وأديس تعملان على ترتيبات زيارة رئيس الوزراء د. عبد الله حمدوك إلى إثيوبياً الخميس المقبل.

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