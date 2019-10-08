الجدل يتواصل بشأن مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي

القاهرة _ (اليوم التالي)

ترددت أنباء عن إعادة مباراة الزمالك وجينراسيون فووت السنغالي أحد أيام (22-23-24) أكتوبر الجاري بالعاصمة المصرية القاهرة؛ واعتبر الاتحاد الأفريقي أي ناد يتخلف عن الحضور لملعب المباراة سيعد مهزوما بثلاثة أهداف نظيفة.

وقال أحمد الهواري الناقد الرياضي إن الاتحاد الأفريقي لم يحسم الجدل ولن يكون اسم الزمالك أو جينراسيون في لائحة الأندية الموجودة في القرعة غدا الأربعاء بل سيرمز لاسم المتأهل من الفريقين.

وفي اتجاه آخر أورد موقع الوداد البيضاوي المغربي قائمة بأسماء أعضاء في الاتحاد الأفريقي مسؤولين عن إصدار قرار نهائي ووضع حد للأزمة غدا الأربعاء. وظهر في اللائحة معتصم جعفر الرئيس السابق للاتحاد السوداني وعضو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

وكانت المباراة مثار الجدل قد تم تحويلها إلى ملعب الجيش ببرج العرب كما تم تحويل موعدها من الجمعة لتلعب الأحد قبل الماضي غير أن النادي السنغالي لم يحضر لملعب المباراة وتمترس خلف لائحة الاتحاد الأفريقي القاضية بإخطار الضيف بتغيير الملعب قبل عشرة أيام من تاريخ قيام المباراة فيما يستند الزمالك على موقف قوي لجهة أنه حصل على موافقة الاتحاد الأفريقي بنقل المباراة إلى ملعب آخر مباراة وتعديل موعدها.

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