وزير الحكم الاتحادي : مشروع قرار لإلغاء منصب المعتمد

كشف وزير الحكم الاتحادي، د. يوسف آدم الضي، عن مشروع قرار لإلغاء منصب المعتمد خلال الفترة المقبلة، وأكد أن وظيفة المعتمد هي منصب سياسي وحلقة زائدة في الخدمة المدنية، دون أي مؤشرات إيجابية في أداء الوظيفة.

وقال الوزير بحسب وكالة السودان للأنباء، بأمانة الحكومة بالأبيض، إن المرحلة المقبلة هي مرحلة استنهاض الهمم، وأوضح أن المرحلة سيتم فيها تمكين الحكم المحلي وتمكين الضباط لأداء المهام بالشكل الأمثل.

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وقال إنه وقف، خلال اجتماعه بالمديرين العامين للوزارات والمديرين التنفيذيين بالمحليات بالولاية، بحضور والي شمال كردفان المكلف، اللواء الركن الصادق الطيب عبدالله، وقف على الأداء العام لتلك المؤسسات والتي قامت بها حكومة الولاية، وأكد أن الولاية تشكل أنموذجاً لإنزال الوثيقة الدستورية إلى أرض الواقع.

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