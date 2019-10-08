كباشي يكشف عن تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة

د ب ا / كشف اليوم الثلاثاء عضو المجلس السيادي السوداني ،الفريق شمس الدين كباشي، عن تغييرات في هيكل القيادة العليا للقوات المسلحة، في إطار خطة التطوير، ،كاشفا عن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع الذي يعتبر مجلساً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء.

وأكد كباشى ، لدى مخاطبته ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الخامسة مشاة اليوم ، على دور القوات المسلحة فى ثورة ديسمبر وانحيازها لها،بحسب شبكة “الشروق “السودانية.

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وقال إن القوات المسلحة أسهمت فى مسيرة التغيير، ولا يجرؤ أحد على أن يزايد على دورها فى الدفاع عن الوطن وحمايته، مشيراً إلى الخطوات التي تمت لتطوير القوات المسلحة، من خلال تغيير هيكل القيادة العليا، فضلاً عن إنشاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وتشكيل مجلس الأمن والدفاع الذي يعتبر مجلساً مشتركاً بين مجلسي السيادة والوزراء.

وتطرق كباشي إلى التهديدات التي تواجه السودان، وضرورة التكاتف لتجاوزها، وقال إن السلام من أولويات الفترة الانتقالية، مشيراً إلى المفاوضات التي تمت في جوبا مع الحركات المسلحة، والتواثق على ضرورة التوصل إلى سلام شامل مع كافة الحركات المسلحة خلال ستة أشهر.

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