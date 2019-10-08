الهلال يخشى انتكاسة جديدة أمام أهلي عطبرة في الممتاز

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الخرطوم: باج نيوز

يواجه الهلال الخرطوم اختبارًا جديدًا لتصحيح الأوضاع عندما يحلّ في السابعة من مساء غدٍ”الأربعاء” ضيفًا على أهلي عطبرة ضمن المرحلة الثانية والمؤجلة من منافسة الدوري الممتاز.

ويرفع الهلال شعار”لابديل غير الفوز” من أجلّ الخروج من كبوته التي لازمته بعد سقوطه في فخ الهزيمة لجولتين على التوالي.

وخسر”الأزرق” أمام هلال كادوقلي على نحوٍ مفاجئ بملعبه بـ”الرد كاسل”، بعدما كان متقدمًا بهدفٍ في الشوط الأوّل قبل أنّ ينهار في الشوط الثاني، وتستقبل شباكه هدفين.

وتلقى الهلال هزيمته الثانية خارج أرضه عندما واجه الأمل عطبرة في مباراة شهدت تباينٍ في المستوى، ليفقد الفريق ست نقاط في غضون أسبوعٍ.

ويواجه الجهاز الفني للفريق بقيادة صلاح أحمد آدم ضغوطاتٍ كبيرة في لتراجع نتائج الفريق وفقدانه لنقاطٍ أضعفت آماله في التواجد ضمن أندية المقدمة على الأقل في قبل نهاية المرحلة الحالية.

ويملك الفريق الأزرق في جعبته ست نقاط، ويحتّل قبل خوض مواجهة اليوم المركز التاسع خلف المريخ الذي سيواجه حي العرب بورتسودان بعد غدٍ”الخميس”.

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ويتوقّع أنّ يجري مدرب الهلال تعديلًا على تشكيلته لمباراة اليوم بمشاركة عناصر لم تتواجد في جولة الأمل عطبرة السابقة.

أمّا الطرف الآخر، الأهلي عطبرة فيخوض اللقاء وعينه على تحقيق فوزه الأوّل في منافسة الدوري الممتاز.

ومن أربع جولات، لم يحصد الفريق الشهير بـ”إكسبريس الشمال” أيّ نقطة، واكتفى بتلقيه الهزائم فقط، ليتذّيل ترتيب أندية الممتاز.

وقال المدير الفني لأهلي عطبرة الفاتح حسن إنّه سيعمل على تجاوز الخسارة أمام الفلاّح عطبرة، لاستعادة المسار الصحيح.

وأوضح في تصريحٍ لـ”باج نيوز” أنّ فريقه يعاني من ضغوطاتٍ وغياباتٍ ألقت بظلالٍ سالبة في الجولات السابقة، لكّنه يعوّل في مباراة الهلال اليوم على جماهيرهم لحصد أوّل ثلاث نقاط.

ويرى الفاتح حسن أنّ المهمة إلى تحقيق هدفه في جولة اليوم لن يكونّ مفروشًا بالورد، لأنّ منافسه يعاني من ذات الظروف، بعد فقدان نقاطًا في جولتين على التولي.

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