الأنظار تتجه إلى القاهرة..وتوقعات أوّلية بتواجد الهلال السوداني في التصنيف الثالث

الخرطوم: باج نيوز

يترقّب الهلال السوداني غدًا”الأربعاء” قرعة دوري المجموعات لأبطال أفريقيا والتي سيحتضنها مقرّ الاتحاد الأفريقي لكرة القدم”كاف”.

وتأهل الهلال إلى دور المجموعات بعد إقصائه انيمبا النيجيري بالتفوق عليه إيابًا بهدفٍ دون مقابل بعد أنّ حسم التعادل من دون أهداف نتيجة الذهاب.

و”الثلاثاء”، توجه الأمين العام للهلال حسن علي عيسى إلى العاصمة المصرية القاهرة لتمثيل النادي في قرعة المجموعات، وينتظر أنّ يشارك في ورشة الاتحاد الأفريقي المقرّر لها الخميس المقبل.

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وبحسب التوقعات الأوّلية فإنّ تصنيف أندية أبطال أفريقيا يضم في المرتبة الأولى أندية الترجي التونسي، الوداد البيضاوي، مازيمبي الكنغولي، الأهلي المصري.

ويضم التصنيف الثاني أندية النجم الساحلي التونسي، ماميلودي صن داونز جنوب أفريقيا، الرجاء المغربي، الزمالك المصري. أو جينيراسيون السنغالي.

وبحسب التوقعات فإنّ الهلال السوداني يقع ضمن أندية التصنيف الثالث والتي تضم إلى جانبه زيسكو الزامبي، اتحاد الجزائر، فيتا كلوب الأنغولي.

أما التصنيف الرابع فيضم أندية بريميرو أوجوستو الأنجولي، بلاتينيوم الزيمباوي، بيترو دي لواندا الأنجولي، شبيبة القبائل الجزائري.

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