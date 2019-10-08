وفاة الفنان المصري طلعت زكريا إثر أزمة صحية

غيب الموت الفنان المصري طلعت زكريا الثلاثاء عن عمر يناهز الـ 58 إثر أزمة صحية تعرض لها وتسببت في دخوله إلى أحد المستشفيات حتى إعلان الوفاة.

وسيتم تحديد موعد صلاة الجنازة وتشييع الجثمان خلال الساعات المقبلة، بعد الانتهاء من إجراءات المستشفى، حيث تتابع نقابة الممثلين مع العائلة تلك الإجراءات.

يأتي التدهور المفاجئ في الحالة الصحية لطلعت زكريا بعد أن كان آخر ظهور له في حفل زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة أنه كان زوجا لوالدة هنا الزاهد لسنوات طويلة قبل أن ينفصلا مؤخرا.

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إلا أن أمراضاً في الرئة تسبب فيها التدخين الشديد كانت سببا في التدهور المفاجئ والشديد في الحالة الصحية، حيث دخل إلى المستشفى وهو في حالة حرجة لتعلن عائلته عن الأمر.

وكان آخر ظهور سينمائي لطلعت زكريا من خلال فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" قبل عامين، وكان يتولى التحضير لفيلم جديد بعنوان "الخوذة" إلا أن القدر لم يمهله من أجل تقديمه.