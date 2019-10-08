السنغال: هبوط طائرة إثيوبية اضطرارياً بعد اشتعال النيران في أحد محركاتها

أعلن متحدث باسم مطار سنغالي، اليوم الثلاثاء، أن طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية هبطت اضطراريا بعد دقائق من إقلاعها اليوم، بسبب اشتعال النيران في أحد محركاتها، مضيفا أنه "لم يصب أحد في الحادث".
أكدت الشركة في حسابها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": على أن طائرتها اضطرت للهبوط بشكل طارئ في مطار بليز ديان الدولي قرب العاصمة دكار، بسبب "مشكلة فنية" دون أن تقدم تفاصيل أخرى.
وأضافت الشركة، أنه "جرى حجز أماكن لجميع الركاب على رحلات أخرى".
وكانت طائرة تابعة للشركة قد سقطت في منطقة زراعية خارج أديس أبابا قبل سبعة أشهر، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها وعددهم 157 شخصا.
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