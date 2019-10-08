إعفاء وكيل الصحة الاتحادية

أصدر رئيس مجلس الوزراء المفوض، عمر بشير مانيس اليوم (الثلاثاء) قرارا بإعفاء وكيل وزارة الصحة، سليمان عبدالجبار عبدالله، وتعيين د.سارة عبدالعظيم حسنين عثمان وكيلا لوزارة الصحة. ووجه القرار وزارتي الصحة والعمل والتنمية الاجتماعية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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