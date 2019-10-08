ميسي يحلم بتحقيق رقم قياسي صعب في مشواره الكروي.. تعرف عليه

يتطلع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الاسباني لتحطيم رقمًا قياسيًا جديدًا خلال مسيرته الكروية، وذلك بعد سجله الحافل بالنجاحات والإنجازات والأرقام القياسية خلال السنوات الماضية.
ليونيل ميسي يسعي ليصبح اللاعب الأكثر تسجيلا للأهداف من "ضربات حرة مباشرة" في تاريخ كرة القدم، حيث سجل اللاعب 49 هدفًا من ضربات حرة خلال مشواره الكروي.
و يتصدر اللاعب البرازيلي جونينيو برنامبوكانو قائمة الأكثر تهديفًا من ضربات حرة مباشرة بـ 77 هدفًا.
وإليكم أكثر اللاعب تسجيلا للأهداف من ضربات حرة مباشرة:
1- جونينيو برنامبوكانو .. 77 هدفا
2- بيليه .. 70 هدفًا
3- رونالدينيو .. 66 هدفًا
4- فيكتور ليجروتالي.. 66 هدفًا
5- ديفيد بيكهام .. 65 هدفًا
6- مارادونا.. 62 هدفًا
7- زيكو .. 62 هدفًتا
8- رونالد كومان.. 60 هدفًا
9- روجيريو سيني.. 59 هدفًا
10- مارسيلينهو ماريوكا .. 59 هدفًا
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