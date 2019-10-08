نائب لبناني: زيارة الحريري إلى الإمارات في غاية الأهمية

شكلت زيارة سعد الحريري، رئيس الوزراء اللبناني، إلى الإمارات حالة من الزخم الواسع، خاصة مع أجواء "مؤتمر الاستثمار الإماراتي اللبناني" التي وصفت بـ"الإيجابية".

قال بكر الحجيري، النائب في البرلمان اللبناني عن "تيار المستقبل"، "زيارة رئيس الحكومة اللبنانية إلى الإمارات في غاية الأهمية".

وتابع الحجيري: "في هذا الجو الملبد اقتصاديا في لبنان، ووسط الهجمة الشرسة على رئيس الحكومة سعد الدين الحريري، وعناوين بعض الصحف".

وتابع النائب اللبناني: "مثلاً عندما تقول صحيفة الأخبار: سعد الحريري يتسول، عندما يذهب الحريري إلى الخليج وإلى الإمارات تحديداً وبرفقة السفير الإماراتي في لبنان والترحاب بالرئيس وبالوفد المرافق له في الإمارات، وإعطاؤه عملية دعم اقتصادي هذا أمر بغاية الأهمية للبنان في هذه الظروف المظلمة".

واستمر النائب: "هذا ضوء جديد باتجاه الوضع الاقتصادي والنقدي، نقيم هذه الزيارة بأنها غاية في الأهمية".

Advertisements

وحول تهيئة الأرضية اللبنانية الملائمة لعودة السياح العرب، قال النائب اللبناني: "إننا نسعى جاهدين ويسعى دولة الرئيس في هذا الاتجاه، ونأمل أن يتفهم جميع الفرقاء أهمية الوضع الأمني والسياسي المستقر لعودة أخواننا العرب، تحديداً إلى الساحة اللبنانية بهدف السياحة والاستجمام".

واختتم بقوله "متفائلون بمعية وحراك الرئيس الحريري، وسيكون هناك لقاءات أوسع وأشمل".

وأكد المحلل الاقتصادي غازي وزني، على انعكاس خطوة الإمارات برفع حظر سفر رعاياها إلى لبنان، ووصفها بأنها "جدا إيجابية".

وقال وزني: "إن هذه الخطوة لإعادة توثيق العلاقات الاقتصادية بين لبنان والإمارات، خاصة أن هذه العلاقات تراجعت بشكل كبير جداً منذ العام 2012، وحظر سفر رعاياها من المجيء إلى لبنان انعكس على قطاع السياحة وعلى قطاع الإستثمارات الأجنبية التي تراجعت أكثر الى 45%".

ولفت المحلل الاقتصادي، إلى أن هذه خطوة إيجابية على صعيد تعزيز العلاقات اللبنانية الإماراتية، وبنفس الوقت دعم الاقتصاد اللبناني في المرحلة المقبلة.