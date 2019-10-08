مازال حشد القوات التركية مستمرا على الحدود السورية، وذلك على خلفية التحضيرات التركية النهائية للعملية المرتقبة شمال شرقي سوريا.
ويقوم الجيش التركي، باستخدام معدات ثقيلة لإزالة الحاجز الخرساني الموجود مسبقا على الحدود السورية - التركية.
حيث قام الجنود الأتراك بإزالة 15 قطعة خرسانية على بعد 8 كم شرق أكاكالي، وتم تحذير السكان المحليين بعدم الاقتراب من الموقع الموازي للحدود التركية - السورية.
وفي الوقت نفسه، غادرت قافلة من 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة "أقجة"، القلعة الحدودية مع سوريا، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية "شانلي أورفة"، ووصل الوفد العسكري الأمريكي اليوم بطائرة هليكوبتر إلى أكشاكال من الأراضي السورية، وأجرى محادثات مع القيادة العسكرية التركية.
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.
وقالت الوزارة في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا".
وأعلن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.
حيث قامت المدفعية التركية، مساء أمس الاثنين، باستهداف قرية "الخامدة" الواقعة شرق مدينة "المالكية" ، في ريف الحسكة على المثلث الحدودي السوري العراقي التركي.
وهناك رتل آليات ومدرعات للجيش التركي دخل من بوابة جرابلس باتجاه ريف منبج في ريف حلب الشرقي، تزامنا مع استنفار في صفوف قوات ما يعرف بـ"الجيش الوطني" المدعوم من قبل تركيا.
ونقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، مساء أمس، عن مراسل التلفزيون السوري في الحسكة، قوله إن "هناك أنباء عن هجوم تركي يستهدف تل طويل بالمالكية في ريف المحافظة الشمال الشرقي وهو أحد مواقع قسد"
كانت هذه تفاصيل خبر القوات التركية تستمر في الحشد على الحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.