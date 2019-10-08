القوات التركية تستمر في الحشد على الحدود السورية

مازال حشد القوات التركية مستمرا على الحدود السورية، وذلك على خلفية التحضيرات التركية النهائية للعملية المرتقبة شمال شرقي سوريا.

ويقوم الجيش التركي، باستخدام معدات ثقيلة لإزالة الحاجز الخرساني الموجود مسبقا على الحدود السورية - التركية.

حيث قام الجنود الأتراك بإزالة 15 قطعة خرسانية على بعد 8 كم شرق أكاكالي، وتم تحذير السكان المحليين بعدم الاقتراب من الموقع الموازي للحدود التركية - السورية.

وفي الوقت نفسه، غادرت قافلة من 4 حافلات تقل جنودا إلى منطقة "أقجة"، القلعة الحدودية مع سوريا، قادمة من قيادة اللواء 20 مدرعات في ولاية "شانلي أورفة"، ووصل الوفد العسكري الأمريكي اليوم بطائرة هليكوبتر إلى أكشاكال من الأراضي السورية، وأجرى محادثات مع القيادة العسكرية التركية.

وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية شمالي سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

Advertisements

وقالت الوزارة في بيان على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرقي سوريا".

​وأعلن رجب طيب أردوغان، الرئيس التركي، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.