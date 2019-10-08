البيت الأبيض يتحدث عن زيارة الرئيس التركي إلى أمريكا

صرح متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سوف يقوم بزيارة الولايات المتحدة الأمريكية في 13 نوفمبر.

وأشار المتحدث، في إفادة للصحفيين اليوم، إلى أن الزيارة تأتي "تلبية لدعوة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب"، بحسب وكالة الأنباء "رويترز".

وقال "ترامب" في سلسلة تغريدات على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، في وقت سابق من اليوم، إن "أردوغان سيقوم بالزيارة ضيفا عنده".

​وقال ترامب في تغريدة عبر "تويتر"، اليوم: "كثير من الناس يتناسون أن تركيا شريك تجاري كبير للولايات المتحدة، وهي شريك كذلك في صناعة طائرات إف-35، وساعدتنا في إنقاذ العديد من الأرواح في محافظة إدلب وعودتهم بصحة جيدة، واستجابت لطلبي بالإفراج عن القس برونسون".

وتابع الرئيس الأمريكي: "علينا أن نتذكر كذلك أن تركيا عضو مهم في حلف الناتو".

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​وجاءت تغريدة ترامب، عقب يوم من تهديده بتدمير الاقتصاد التركي، في حال اتخاذ أنقرة أي إجراء "مجاوز للحدود" عقب قرار سحب القوات الأمريكية من شمال شرقي سوريا.

ودافع ترامب عن قراره بسحب قوات أمريكية من شمال شرق سوريا، في خطوة قال منتقدون إنها "تفتح المجال أمام هجوم تركي على أكراد متحالفين مع واشنطن".

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم أمس الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"الإرهابية، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على "تويتر": "إننا استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".