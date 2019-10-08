توقيع بروتوكول تعاون بين روسيا والأرجنتين

قامت روسيا والأرجنتين، اليوم الثلاثاء، بتوقيع بروتوكول تعاون حكومي ثنائي مشترك في مجال استكشاف الفضاء الخارجي، واستخدامه للأغراض السلمية.
قال ميخائيل خايلوف، نائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية "روس كوسموس"، في تصريحات: "من حيث المبدأ، تم تنظيم الاتفاق بحيث يشمل جميع مجالات الأنشطة الفضائية".
وأوضح خايلوف: أن "هذا البروتوكول، ينص بشكل خاص على العمل في مجال الملاحة الفضائية، والاستشعار عن بعد للأرض، والبحث العلمي، وصناعة تكنولوجيا الفضاء، وكذلك استكشاف الفضاء المأهول".
وأشار نائب المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، إلى أن هذه الوثيقة تخلق الإطار التشريعي للتعاون المشترك بين روسيا والأرجنتين في هذا المجال.
ويشار إلى أنه قبل توقيع هذا البروتوكول، كان هناك اتفاق بين الدولتين وقع إبان الحقبة السوفيتية.
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