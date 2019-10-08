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مجلس الوزراء يناقش خطة المائتي يوم الاولى من الفترة الانتقالية

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يناقش مجلس الوزراء غداً "الأربعاءخطة عمل المائتي يوم الأولى للحكومة الإنتقالية توطئة لإجازته ورفعه للإجتماع المشترك بين المجلسالسيادي ومجلس الوزراء لإجازتها بصورة نهائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة، وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، في تصريحات صحافية اليوم "الثلاثاءأن الخطة أعدتهاكل وزارة على حدة ثم تم تجميعها في القطاعات الثلاث لمجلس الوزراء، قطاع الحكم والإدارة، قطاع التنمية الإقتصادية، وقطاع التنميةالثقافية والإجتماعية، وأجازتها القطاعات الثلاث على مستوى الوزراء الأحد الماضي.

واوضح صالح، أن أجهزة الإعلام اجتزأت حديث، رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك للجالية السودانية في ، بان الحكومة ليست لديهابرنامج، مضيفا أن "حمدوكقال إن قوى الحرية والتغيير لم تسلمهم برنامج السياسات البديلة الذي تعمل عليه منذ أشهر.

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