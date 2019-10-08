محمد بن زايد يؤكد وقوف الامارات إلى جانب السودان في المرحلة الانتقالية

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية وقوف الإمارات إلى جانبالسودان خلال المرحلة التاريخية المهمة التي تمر بها، مؤكدا دعمها لكل ما يحقق الأمن والسلام والوحدة وما يلبي طموحات الشعب السودانيفي التنمية والازدهار.

جاء ذلك خلال لقاءه في أبوظبي اليوم "الثلاثاء" برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، ورئيس الحكومةالانتقالية الدكتور عبدالله حمدوك .

وقال سمو الشيخ محمد بن زايد: إن دولة الإمارات شجعت الحوار بين القوى السودانية المختلفة خلال الفترة الماضية، حرصا على استقرارالسودان ووحدته وسلامة مؤسساته، ونهجها الثابت في العمل من أجل الحفاظ على الدولة الوطنية.

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وأكد أن السودان قدم نموذجًا مهمًّا وحضاريا على الساحة العربية في إدارة الأزمة وتحقيق التوافق التي تعلي المصالح الوطنية العلياوتحافظ على وحدة الوطن واستقراره وسلامة مؤسساته.

جرى خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائية بين البلدين في المجالات كافة، إضافة إلى بحث القضايا الإقليمية والدولية والملفات ذاتالاهتمام المشترك وتبادل وجهات النظر بشأنها.