مشارح الخرطوم تستقبل حوالي(3600)جثة (900) منها مجهولة الهوية سنوياً

التاريخ: 08-أكتوبر-2019
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كشفت هئية الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، أن المشارح بالولاية تستقبل سنوياً ثلاثة آلاف و(600) جثة منها حوالي (900) مجهولة الهوية.
وبحسب اليوم التالي صنف المدير العام لهيئة الطب العدلي بوزارة الصحة ولاية الخرطوم، هشام زين العابدين في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، غالبية الجثامين المُرسلة من دور العجزة والمُسنين والمستشفيات بالمجهولة رغم أن أسماءهم معروفة لكن ليس لديهم ذوي، بجانب من يلقون حتفهم في الشوارع وليست لديهم أوراق ثبوتية فضلاً عن حديثي الولادة وقال إن جثثهم يتراوح عددها ما بين (400) إلى (450) في العام، لافتاً إلى أن التردد الشهري للجثامين يتراوح ما بين (75) إلى (80) جثة مجهولة الهوية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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